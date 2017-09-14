Эксперт: юридических препятствий для решения иска в пользу РФ о собственности в США нет

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Юридических препятствий для решения иска в пользу РФ о собственности в США нет. Об этом в четверг в беседе с ТАСС заявил президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА), президент Гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев.
"Как я понимаю, есть основания рассмотреть и удовлетворить иск в пользу Российской Федерации, потому что наши интересы и права нарушены - произошел незаконный захват принадлежащей РФ собственности, - сказал он. - Я не вижу никаких правовых оснований для того, чтобы американский суд не принял такое дело: с юридической точки зрения никаких препятствий к рассмотрению такого дела я не усматриваю". Вместе с тем Мирзоев отметил, что "с учетом немыслимой русофобской кампании, захватившей власть имущих в США, ожидать можно любого исхода".
Президент МАРА напомнил, что право на собственность в США является одним из краеугольных камней американской законодательной системы. "Как я понимаю, в соответствии с американским законодательством, мы имеем безусловное право на защиту российской собственности, - сказал он, добавив, что "российская сторона будет обращаться в судебные органы США за защитой своих прав". Мирзоев также дал свою оценку факту захвата российской собственности в США. "Произошедшее с российской собственностью в США по сути является рейдерским захватом", - сказал он и напомнил, что МАРА выразила свой протест в связи с незаконными действиями США и разместила соответствующий документ на своем сайте.
Комментируя ситуацию в отношении того, кто мог бы представлять российские интересы в американских судах, Гасан Мирзоев выразил надежду, что в США найдутся высококвалифицированные юристы, способные отстоять интересы РФ. "Мы не имеем права выступать в судах США, там могут выступать только американские адвокаты, - сказал он. - Мы им безусловно сможем давать советы. Думаю, что в США найдется немало квалифицированных специалистов в сфере юридической защиты прав на недвижимость, которые будут готовы представлять интересы Российской Федерации в американском суде".
Международная ассоциация русскоязычных адвокатов - некоммерческая корпоративная организация, важнейшей задачей которой является сотрудничество с соотечественниками, занимающимися юридической практикой за рубежом с использованием в работе русского языка, а также с международными, национальными, региональными правозащитными союзами и ассоциациями. Предметом такого взаимодействия является защита интересов Российской Федерации, российских граждан и юридических лиц в судебных, государственных, административных и иных органах иностранных государств.