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Решетников набрал рекордное количество голосов за всю историю выборов главы Пермского края

Политика
14 сентября, 16:06 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 14, сентября. /ТАСС

По словам председателя избиркома, по количеству набранных голосов Решетников стал четвертым в России

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ПЕРМЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Пермского края утвердила итоги выборов губернатора региона, выборы признаны состоявшимися и действительными. Избранным на должность главы края признан Максим Решетников, получивший почти 688 тыс. голосов - 82,06%, сообщил в четверг на заседании избиркома председатель комиссии Игорь Вагин.

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"Избранным на должность губернатора Пермского края официально считается Максим Решетников, получивший 687 тыс. 889 голосов, что составляет 82,06%, - сказал он. - Мы посмотрели результаты выборов прошлых лет, такое количество избирателей в абсолютных цифрах, поддержавших кандидата, зафиксировано впервые. Ни один политик такого количества голосов на выборах такого уровня (в Пермском крае) не получал", - сказал он.

По словам Вагина, по количеству набранных голосов Решетников стал четвертым в России. Явка на выборы губернатора Прикамья составила 42,5% - пятое место по стране из 16 регионов, где проходили аналогичные избирательные кампании. Также в крае в этом году отмечена высокая явка на выборы среди молодежи.

"Пришел каждый третий избиратель, который достиг 30 лет, и каждый второй, которому исполнилось 18 лет, - это очень хорошая динамика, в прошлом году эти показатели были примерно в два раза ниже", - уточнил он.

Вагин добавил, что в ходе избирательной кампании не зафиксировано ни одного нарушения.

"Количество жалоб и обращений минимально, как в течение всей кампании, так и непосредственно в единый день голосования, особенно если сравнивать с прошлым годом или другими субъектами РФ. Многие обращения содержали в себе одни и те же факты, в какой-то степени мы наблюдали "административный спам". Тем не менее ни один орган государственной власти, ни прокуратура, ни правоохранительные органы, ни суды не установили каких-либо нарушений", - отметил он.

Выборы губернатора региона прошли в Пермском крае 10 сентября. На пост главы Прикамья претендовали пять кандидатов: врио губернатора края Максим Решетников ("Единая Россия"), Ирина Филатова (КПРФ), Олег Постников (ЛДПР), Владимир Аликина ("Справедливая Россия") и Андрей Степанов ("Патриоты России").

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Персоны
Решетников, Максим Геннадьевич
Страны
Россия
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