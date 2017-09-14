Путин 15 сентября в Москве проведет совещание с постоянными членами Совбеза

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СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 15 сентября в Москве проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Завтра (в пятницу) президент будет в Москве, у него будет ряд встреч, в том числе он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности", - сказал он.
В четверг Владимир Путин находится в Сочи, до конца дня у него запланирован ряд деловых встреч, добавил Песков.