Путин 15 сентября в Москве проведет совещание с постоянными членами Совбеза

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 15 сентября в Москве проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра (в пятницу) президент будет в Москве, у него будет ряд встреч, в том числе он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности", - сказал он.

В четверг Владимир Путин находится в Сочи, до конца дня у него запланирован ряд деловых встреч, добавил Песков.