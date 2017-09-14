Лидера справороссов на Кубани хотят исключить из партии за "предательство" на выборах

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Руководство "Справедливой России" считает необходимым исключить из партии исполняющего обязанности председателя совета регионального отделения партии в Краснодарском крае Дениса Хмелевского, так как считает, что он противодействовал успешному участию справороссов в выборах депутатов краевого заксобрания. Соответствующее заявление за подписью лидера партии Сергея Миронова распространила в четверг пресс-служба справороссов.

Миронов 12 сентября заявил, что "Справедливая Россия" не признает итоги выборов в Краснодарском крае, поскольку их результаты, по мнению партии, обусловлены "явным административным давлением". Он направил главе ЦИК РФ Элле Памфиловой телеграмму с просьбой проверить результаты выборов в кубанское заксобрание. Краснодарский край стал одним из трех регионов, куда отправились для проведения проверки комиссии из членов ЦИК и представителей парламентских партий.

Список "Справедливой России" на выборах в краснодарское заксобрание не преодолел пятипроцентный проходной барьер, набрав 3,46%. "Единая Россия" набрала 70,77%, КПРФ - 11,53%, ЛДПР - 11,15%. При этом справоросс Хмелевской выиграл в Центральном одномандатном округе.

В заявлении Миронова говорится, что после анализа избирательной кампании в Краснодарском крае в партии пришли к выводу, что Хмелевской "предал интересы партии и умышленно занимался деятельностью, наносящей вред партии, в том числе использовал свою должность для проведения на участки лженаблюдателей, препятствовал оперативному расследованию злоупотреблений на избирательных участках".

"В то время, когда товарищи по партии боролись с незаконными действиями администрации региона, Хмелевской осознанно работал против партии на стороне наших оппонентов, использующих незаконные способы борьбы", - отмечается в заявлении. Миронов подчеркивает, что партия не признает избрание Хмелевского депутатом. "Предательство и соглашательская позиция в рядах "Справедливой России" недопустимы. Считаем необходимым исключить из партии предавшего ее интересы Хмелевского", - говорится в заявлении.

Миронов утверждает, что Хмелевский сотрудничал в ходе кампании с вице-губернатором Краснодарского края по внутренней политике Юрием Бурлачко. Лидер справороссов сообщает также, что в день выборов на 311 участках в Краснодаре членов комиссий с правом совещательного голоса от партии утром отказывались пускать в помещения для голосования, а вместо них там "работали подставные наблюдатели и члены комиссий с правом совещательного голоса с поддельными документами".