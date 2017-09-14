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Москва подтверждает поддержку внутрикипрского переговорного процесса под эгидой ООН

Политика
14 сентября, 17:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

На встрече замглавы МИД РФ с постоянным секретарем МИД Республики Кипр также были подробно рассмотрены вопросы двустороннего политического диалога и перспективы взаимодействия сторон

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российская сторона подтверждает поддержку внутрикипрского переговорного процесса под эгидой ООН. Об этом заявили в четверг в МИД РФ по итогам политических консультаций заместителя министра иностранных дел Алексея Мешкова с постоянным секретарем МИД Республики Кипр Александросом Зиноном.

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"В ходе обмена мнениями по кипрскому урегулированию российская сторона подтвердила свою поддержку внутрикипрского переговорного процесса под эгидой ООН с целью нахождения всеобъемлющего, справедливого и жизнеспособного решения на основе соответствующих резолюций СБ ООН на благо обеих кипрских общин", - подчеркнули в МИД РФ.

Также на встрече "подробно рассмотрены двусторонний политический диалог, состояние и перспективы взаимодействия в различных областях с акцентом на дальнейшее совершенствование договорно-правовой базы отношений и развитие торгово-экономического сотрудничества".

"Обсуждение европейских и региональных проблем выявило близость подходов двух стран по ключевым вопросам повестки дня, - отметили на Смоленской площади. - Констатировано общее понимание безальтернативности мирного пути разрешения существующих кризисов на Ближнем Востоке и на Украине, дана высокая оценка продуктивному взаимодействию двух стран в различных международных организациях".

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Персоны
Мешков, Алексей Юрьевич
Страны
Кипр Россия
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