Неверов: с начала выборной кампании 2017 года было возбуждено 10 уголовных дел

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Десять уголовных дел было возбуждено с начала избирательной кампании 2017 года, в единый день голосования было выявлено 20 административных правонарушений. Об этом сообщил в четверг секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов, подводя на заседании президиума Генсовета итоги единого дня голосования 10 сентября.
"С начала кампании [возбуждено] 10 уголовных дел, 10 сентября - 20 административных нарушений, в основном связанных с распространением агитационных материалов", - проинформировал он.
Ранее о возбуждении в ходе избирательной кампании 10 уголовных дел ТАСС сообщал источник в правоохранительных органах.
Неверов напомнил, что у ряда участников кампаний появились претензии по проведению выборов в некоторых субъектах РФ. Он подтвердил, что в администрации президента РФ прошла встреча руководителей партии, и было принято решение, что представители партий "выедут в регионы, где есть претензии". "Они отработают все вопросы, мы внимательно все посмотрим", - заверил Неверов.
"Нам важна чистота процесса", - подчеркнул секретарь Генсовета единороссов.
Выборы разных уровней прошли в воскресенье в 82 из 85 регионов России (кроме Санкт-Петербурга, Ингушетии и Магаданской области). В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах состоялись дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбрали глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний.
В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней замещается порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоялось более 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах приняли участие 42 партии и шесть общественных объединений.