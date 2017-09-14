Единороссы 18 сентября обсудят дату предвыборного съезда

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" в понедельник, 18 сентября, обсудят дату проведения партийного съезда в преддверии президентских выборов, он может состояться в начале третьей декады декабря. Об этом сообщил в четверг журналистам секретарь Генсовета партии Сергей Неверов.
По его словам, в понедельник состоится заседание Бюро Высшего совета партии. "На нем мы подведем итоги выборов [10 сентября] и обсудим предполагаемую дату съезда", - уточнил Неверов.
Он пояснил, что дата съезда будет зависеть в том числе от сроков назначения выборов президента РФ, что должен сделать Совет Федерации в период с 7 по 17 декабря. Секретарь Генсовета предположил, что съезд может быть назначен на период "в районе недели после 17 декабря, в начале третьей декады".