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Единороссы 18 сентября обсудят дату предвыборного съезда

Политика
14 сентября, 19:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

На заседании также будут подведены итоги выборов, сообщил секретарь Генсовета партии Сергей Неверов.

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" в понедельник, 18 сентября, обсудят дату проведения партийного съезда в преддверии президентских выборов, он может состояться в начале третьей декады декабря. Об этом сообщил в четверг журналистам секретарь Генсовета партии Сергей Неверов.

По его словам, в понедельник состоится заседание Бюро Высшего совета партии. "На нем мы подведем итоги выборов [10 сентября] и обсудим предполагаемую дату съезда", - уточнил Неверов.

Он пояснил, что дата съезда будет зависеть в том числе от сроков назначения выборов президента РФ, что должен сделать Совет Федерации в период с 7 по 17 декабря. Секретарь Генсовета предположил, что съезд может быть назначен на период "в районе недели после 17 декабря, в начале третьей декады".

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