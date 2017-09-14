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Аксенов пока не думает о втором сроке на посту главы Крыма

Политика
14 сентября, 19:12 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 14, сентября. /ТАСС

Глава Крыма отметил, в этой должности "вряд ли кто-то смог бы сделать больше", чем он

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Сергей Аксенов пока не планировал второй срок на посту главы Республики Крым.

"Я так далеко не планирую, коллеги", - сказал он в четверг в эфире радиостанции "Комсомольская правда - Крым", отвечая на вопрос о возможности второго губернаторского срока.

"Мало того, скажу честно, если бы меня отпустили бы на вольный хлеб, это был бы праздник в моей жизни. В хорошем смысле… Но я не хочу подвести, я уже говорил, ни крымчан, ни руководителя, конечно… Нужно выполнить те задачи, которые перед нами поставил президент РФ", - добавил глава региона.

В то же время, по словам Аксенова, в этой должности "вряд ли кто-то смог бы сделать больше", чем он.

"Победа общая, а поражение мое... Рисков больше, чем плюсов... В нынешних условиях, я скажу без скромности, больше меня вряд ли бы кто-то сделал на этой должности, в силу того, что обстановку я знал достаточно глубоко", - сказал глава Крыма.

Девятого октября 2014 года депутаты регионального парламента избрали Аксенова главой Крыма на пять лет. До этого, с 14 апреля того же года, временно исполняющим обязанности главы республики его назначил президент РФ Владимир Путин.

Согласно конституции Крыма, глава республики избирается на 5 лет и не может замещать должность более двух сроков подряд.

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Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич Путин, Владимир Владимирович
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