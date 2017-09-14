Избирком Карелии утвердил итоги выборов главы республики

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ПЕТРОЗАВОДСК, 14 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Карелии утвердила результаты выборов главы республики, на которых победил врио руководителя региона Артур Парфенчиков ("Единая Россия"), передает корреспондент ТАСС с заседания избиркома.
"Выборы главы Карелии прошли организованно, жалоб на подведение итогов, подсчет голосов у нас нет. <…> Центральная избирательная комиссия Республики Карелия постановила признать выборы состоявшимися и действительными. Считать избранным на должность главы Республики Карелия Парфенчикова Артура Олеговича", - сказал председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин после подписания протоколов с результатами выборов.
После этого Бахилин вручил удостоверение избранного главы Карелии Парфенчикову, который победил на выборах 10 сентября, набрав 61,34% голосов избирателей. Официально он вступит в должность после принесения присяги, на которой должны присутствовать депутаты Заксобрания республики и судьи Конституционного суда региона. Ее дата пока не назначена.
Парфенчиков был назначен врио главы региона президентом России Владимиром Путиным 15 февраля 2017 года после отставки Александра Худилайнена. Ранее Парфенчиков являлся директором Федеральной службы судебных приставов РФ.