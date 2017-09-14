Депутаты вологодского моногорода Череповца избрали нового мэра

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Вологда, 14 сентября. /ТАСС/. Заместитель руководителя мэра моногорода Череповца Вологодской области Елена Авдеева назначена на должность мэра города. Об этом сообщил в своем аккаунте в Twitter, находясь на первом заседании нового состава Череповецкой городской думы, губернатор области Олег Кувшинников.
"На должность мэра города Череповца назначена Елена Авдеева", - написал губернатор.
На должность мэра города Череповца назначена Елена Авдеева. pic.twitter.com/do0GQaRueV— Олег Кувшинников (@O_Kuvshinnikov) 14 сентября 2017 г.
Новый мэр был назначен на конкурсной основе впервые в истории города. На этот пост претендовали два кандидата - Елена Авдеева и директор Детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по волейболу Леонид Нестерчук. Комиссия допустила до конкурса обоих, рекомендовав депутатам кандидатуру Авдеевой, чья программа развития моногорода была оценена как более обстоятельная.
Моногород Череповец - крупный промышленный центр Вологодской области и Северо-Запада России с населением более 300 тыс. человек. В городе сосредоточены крупнейшие предприятия черной металлургии и химического комплекса - "Северсталь", "Северсталь-метиз", "Фосагро", а также предприятия дерево- и металлообработки, пищевой и легкой промышленности, строительного комплекса.
В августе 2017 года подписано постановление о создании в Череповце территории опережающего развития. О вхождении в создаваемый Череповецкий индустриальный парк заявили 13 резидентов, подписав соответствующие соглашения с правительством области на общую сумму порядка 5 млрд рублей.
Планируется, что в Череповце будет создано около 1 тыс. новых рабочих мест, и в 2018 году он сможет выйти из списка моногородов России.