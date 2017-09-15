Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу в Москве оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также несколько рабочих встреч.

"Президент будет в Москве, у него будет ряд встреч, в том числе он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности", - сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Оперативные совещания с постоянными членами Совбеза президент собирает обычно раз в неделю. На таких встречах обсуждаются наиболее актуальные проблемы внутрироссийской и международной повестки дня.

В среду и четверг Путин работал в Сочи, где провел несколько международных переговоров и рабочих встреч.