Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу в Москве оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также несколько рабочих встреч.
"Президент будет в Москве, у него будет ряд встреч, в том числе он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности", - сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Оперативные совещания с постоянными членами Совбеза президент собирает обычно раз в неделю. На таких встречах обсуждаются наиболее актуальные проблемы внутрироссийской и международной повестки дня.
В среду и четверг Путин работал в Сочи, где провел несколько международных переговоров и рабочих встреч.