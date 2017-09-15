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Лавров обсудил с Тиллерсоном зоны деэскалации в Сирии

Политика
15 сентября, 9:26 UTC+3

Работа зон деэскалации обсуждается в Астане на раунде переговоров, завершающемся в пятницу

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств России и США

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Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон обсудили перспективы взаимодействия двух стран по зонам деэскалации в Сирии.

Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия по разрешению сирийского конфликта с акцентом на устойчивое функционирование зон деэскалации", - указали в российском дипведомстве.

Работа зон деэскалации в Сирии обсуждается в Астане на завершающемся в пятницу раунде переговоров.

Одна из этих зон - на юге Сирии - создавалась с участием США и Иордании.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия Россия Иордания
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