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Слуцкий назвал новое ракетное испытание КНДР вызовом мировому сообществу

Политика
15 сентября, 9:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

При этом, по словам главы комитета Госдумы по международным делам, нельзя допустить силового сценария решения проблемы КНДР

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Очередное ракетное испытание КНДР является вызовом для всего мирового сообщества, но необходимо по-прежнему искать пути для возобновления переговоров и не допустить силового сценария решения этой проблемы. Об этом журналистам в пятницу заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Новое ракетное испытание КНДР буквально через три дня после принятия новой резолюции Совбеза ООН, ужесточающей санкции против Пхеньяна, - это, безусловно, вызов мировому сообществу. Пхеньян продолжает очень опасную "игру на нервах", - сказал Слуцкий. Он добавил, что "Россия никогда не поддерживала такие провокации, равно как самопровозглашенный ядерный статус Северной Кореи".

"И это очередное испытание, конечно, надо осудить. Пхеньян своими действиями продолжает создавать угрозу безопасности для региона и всего мира", - подчеркнул глава комитета.

Однако, по его мнению, новое испытание "доказывает бесполезность санкций и давления, о чем и говорил президент РФ". "Необходимо искать дипломатические альтернативы решения северокорейской проблемы, а не проводить учения вблизи границ КНДР, угрожая превентивными ударами и ответными запусками. Нельзя допустить силового варианта развития событий с учетом непредсказуемости действий Пхеньяна. А Запад пока по-прежнему не готов дать никаких гарантий безопасности и ненападения Северной Корее", - заключил Слуцкий.

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КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2,2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. Это уже шестой раз с 1998 года, когда запущенная КНДР ракета или ее элементы пролетают над территорией Японии. По данным южнокорейских военных, запуск был осуществлен из района Пхеньяна.

В середине августа, как сообщало агентство ЦТАК, военные КНДР представили лидеру страны Ким Чен Ыну план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

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Персоны
Ким Чен Ын
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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