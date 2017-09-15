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Клинцевич: ситуацию с КНДР мог бы решить отказ США от посягательств на ее суверенитет

Политика
15 сентября, 10:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

По словам сенатора, экономическое давление на КНДР показало свою полную бесперспективность, а военные угрозы лишь озлобляют руководство страны

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Отказ США от посягательств на суверенитет КНДР и попыток воздействия на Пхеньян силой мог бы изменить ситуацию на Корейском полуострове. Такое мнение высказал в пятницу журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя очередной пуск ракеты Северной Кореей.

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Новый виток напряженности между США и КНДР

По словам сенатора, экономическое давление на КНДР показало свою полную бесперспективность, а военные угрозы лишь озлобляют руководство страны.

"Почти уверен, что ситуацию могло бы изменить официальное заявление США, в котором они зафиксировали бы свой отказ от посягательств на суверенитет КНДР и попыток воздействия на нее силовым путем", - сказал Клинцевич журналистам.

Вместе с тем он выразил сомнение в том, что президент США Дональд Трамп сможет пойти на такой шаг. "Не думаю, что даже ради этой важнейшей цели - безопасности мира - Трамп способен переступить через себя. К тому же в Америке это могут расценить как слабость, что равносильно клейму", - отметил Клинцевич.

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Сенатор подчеркнул, что каждый ракетный пуск КНДР лишь усиливает напряженность в мире, делая катастрофическое развитие событий все более вероятным. "Я по-прежнему считаю такие действия откровенной провокацией. Можно подобрать и другие столь же жесткие определения, все слова осуждения уже сказаны, и не раз. Но, к сожалению, это не продвигает решение проблемы ни на миллиметр", - цитирует парламентария его пресс-служба.

КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2,2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. Это уже шестой раз с 1998 года, когда запущенная КНДР ракета или ее элементы пролетают над территорией Японии. По данным южнокорейских и американских вооруженных сил, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Ракета пролетела около 3,7 тыс. км, а траектория ее полета достигала высоты 770 км.

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Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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