Инаугурация избранного главы Мордовии Владимира Волкова пройдет 19 сентября

ТАСС, 15 сентября. Избранный глава Республики Мордовия Владимир Волков вступит в должность 19 сентября. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"19 сентября, во вторник, состоится сессия Государственного собрания Республики Мордовия, на которой Владимир Волков вступит в должность главы республики", - говорится в сообщении.

На прошедших 10 сентября выборах главы Мордовии врио главы республики Владимир Волков получил поддержку 89,19% жителей региона, принявших участие в голосовании.