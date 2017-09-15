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Инаугурация избранного главы Мордовии Владимира Волкова пройдет 19 сентября

Политика
15 сентября, 10:28 UTC+3 ТАСС

На прошедших 10 сентября выборах главы Мордовии врио главы республики Владимир Волков получил поддержку 89,19% жителей региона

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ТАСС, 15 сентября. Избранный глава Республики Мордовия Владимир Волков вступит в должность 19 сентября. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"19 сентября, во вторник, состоится сессия Государственного собрания Республики Мордовия, на которой Владимир Волков вступит в должность главы республики", - говорится в сообщении.

На прошедших 10 сентября выборах главы Мордовии врио главы республики Владимир Волков получил поддержку 89,19% жителей региона, принявших участие в голосовании.

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Единый день голосования - 2017
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Россия
Персоны
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