Инаугурация избранного главы Мордовии Владимира Волкова пройдет 19 сентября

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ТАСС, 15 сентября. Избранный глава Республики Мордовия Владимир Волков вступит в должность 19 сентября. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.
"19 сентября, во вторник, состоится сессия Государственного собрания Республики Мордовия, на которой Владимир Волков вступит в должность главы республики", - говорится в сообщении.
На прошедших 10 сентября выборах главы Мордовии врио главы республики Владимир Волков получил поддержку 89,19% жителей региона, принявших участие в голосовании.