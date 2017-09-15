Инаугурация губернатора Пермского края Максима Решетникова состоится 18 сентября

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ПЕРМЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Инаугурация избранного впервые за 17 лет губернатора Пермского края Максима Решетникова состоится 18 сентября. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации Прикамья.
"В понедельник, 18 сентября, состоится торжественная церемония вступления Максима Геннадьевича Решетникова в должность губернатора Пермского края. Церемония состоится в Органном зале Пермской краевой филармонии", - говорится в сообщении.
Ранее избирательная комиссия Пермского края утвердила итоги выборов губернатора региона и признала выборы состоявшимися и действительными. Избранным на должность главы края признан Решетников, получивший почти 688 тыс. голосов - 82,06%. По данным председателя краевого избиркома Игоря Вагина, Решетников набрал рекордное количество голосов за всю историю выборов глав региона.
Выборы губернатора региона прошли в Пермском крае 10 сентября. На пост главы Прикамья претендовали пять кандидатов: врио губернатора края Максим Решетников ("Единая Россия"), Ирина Филатова (КПРФ), Олег Постников (ЛДПР), Владимир Аликина ("Справедливая Россия") и Андрей Степанов ("Патриоты России").