Косачев: в РФ сожалеют о спаде в процессе нормализации отношений между США и Кубой

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Россия надеялась на нормализацию отношений между Соединенными Штатами и Кубой, и решения американского президента Дональда Трампа, дезавуирующие прежние договоренности, вызывают сожаление. Об этом заявил в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Кубы в РФ Эмилио Лосадой Гарсия.

"В двустороннем плане мы всегда стараемся поддержать Республику Куба. Знаем, что ситуация непростая. Видим, что с приходом нового президента США какие-то подвижки в двусторонних отношениях между США и Кубой вновь начинают разворачиваться вспять. Во всяком случае это выглядит так отсюда, из России", - сказал Косачев.

Он отметил, что летом Трамп принял ряд решений, дезавуирующих прежние договоренности между Гаваной и Вашингтоном. "Это вызывает безусловное сожаление. Мы все испытывали определенные надежды на нормализацию отношений между США и Кубой. Знаем, что Куба в этом смысле сделала все от нее зависящее, но, к сожалению, США по-прежнему не реализуют ряд достигнутых тогда договоренностей", - сказал Косачев.

США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году, когда власти в Гаване национализировали американскую собственность на острове. Тогда же Вашингтон объявил о введении одностороннего торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года предшественник Трампа Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы. США и Куба восстановили двусторонние дипломатические отношения и возобновили работу своих посольств в Гаване и Вашингтоне.

Но в июне 2017 года Трамп заявил об отмене некоторых решений Обамы, касающихся нормализации отношений с Гаваной. В частности, американская администрация ужесточила правила поездок в карибскую страну для граждан США и ввела запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. В начале сентября Трамп решил продлить эмбарго в отношении Кубы до 24 сентября 2018 года, при этом он сохранил возможность его смягчения.