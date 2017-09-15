Инаугурация избранного губернатора Калининградской области Алиханова пройдет 29 сентября

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КАЛИНИНГРАД, 15 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Калининградской области Антон Алиханов вступит в должность 29 сентября, сообщила в пятницу спикер регионального парламента Марина Оргеева, во время церемонии вручения Алиханову удостоверения об избрании главой региона.
"29 сентября состоится торжественное заседание областной думы по случаю вступления в должность губернатора Калининградской области", - приводит слова Оргеевой пресс- служба регионального правительства.
В четверг члены избиркома единогласно приняли решение, в соответствии с которым выборы губернатора Калининградской области 10 сентября 2017 года признаны состоявшимися и действительными. Алиханов получил 255,491 тыс. голосов избирателей или 81,06%.
Срок полномочий губернатора Калининградской области составляет пять лет.