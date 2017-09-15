ЦИК утвердил итоги довыборов в Госдуму

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу утвердил результаты дополнительных выборов в Госдуму по Кингисеппскому и Брянскому одномандатным округам, новыми депутатами нижней палаты стали Сергей Яхнюк из "Единой России" и Борис Пайкин из ЛДПР.

"Установить, что в Государственную думу Федерального собрания РФ седьмого созыва по одномандатным избирательным округам избраны <...> Пайкин Борис Романович, <...> Яхнюк Сергей Васильевич", - говорится в постановлении ЦИК.

Довыборы в Кингисеппском одномандатном округе (Ленинградская область) и Брянском одномандатном округе (Брянская область) состоялись в единый день голосования 10 сентября. Мандаты в двух округах, которые стали вакантными после отказа от депутатского кресла экс-спикера Госдумы Сергея Нарышкина и Владимира Жутенкова, принадлежали "Единой России". На довыборы, однако, единороссы выдвинули кандидата только в Ленинградской области.

В Кингисеппском округе победу одержал единоросс Сергей Яхнюк, набравший 61,58% голосов. Остальные голоса распределились следующим образом: Николай Кузьмин от КПРФ - 11,30%, Марина Любушкина от "Справедливой России" - 6,96%, Наталья Круглова от ЛДПР - 5,21%, Андрей Широков от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость - 3,72%, Сергей Гуляев от "Яблока" - 3,15%, Константин Жуков от "Коммунистов России" - 3,05%, Валерий Шинкаренко от "Родины" - 1,11% и Серик Уразов от "Патриотов России" - 0,76%.

Борис Пайкин в Брянском округе победил с результатом 52,03%. Второе место занял кандидат от Партии роста Сергей Горелов (9,50%), опередивший представителя КПРФ Александра Куприянова (9,38%). Справоросс Сергей Курденко набрал 6,17%, Владимир Ворожцов из Российской партии пенсионеров за справедливость - 4,89%, Константин Касаминский из "Патриотов России" - 3,84%, Ольга Махотина из "Яблока" - 3,74%, Сергей Малинкович из "Коммунистов России" - 3,42%, Николай Алексеенко из "Родины" - 2,71%.