Назначение Кисляка на какую-либо должность в СФ может произойти не ранее 27 сентября

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Любые решения о вхождении бывшего посла РФ в США Сергея Кисляка в состав какого-либо из комитетов Совета Федерации может быть принято не ранее 27 сентября, когда состоится первое заседание палаты после каникул. Об этом напомнил журналистам в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"У нас первое пленарное заседание 27 сентября. Только там будет решаться вопрос о включении в состав тех или иных комитетов вновь наделенных полномочиями членов Совета Федерации", - сказал Косачев, отвечая на вопрос журналистов о том, когда Кисляк приступит к работе в должности заместителя главы международного комитета Совета Федерации.

При этом парламентарий подчеркнул, что сперва бывший посол должен быть наделен полномочиями члена Совета Федерации. Это происходит в течение суток после вступления в должность избранного главы региона, который включил его в так называемую тройку. Ранее избранный глава Мордовии Владимир Волков сообщил, что готов делегировать экс-посла России в США Сергея Кисляка сенатором от республики.

"Я не следил за графиком избранного главы Мордовии, когда инаугурация назначена. После этого пойдет отчет суток, в течение которых глава Республики Мордовия должен делегировать Сергея Ивановича Кисляка в Совет Федерации", - сказал Косачев.

По его словам, после этого Кисляк должен будет определиться с тем, в каком комитете он будет работать, написать заявление о вхождении в состав комитета, и это заявление уже будет рассматриваться на пленарном заседании. После этого уже происходят дальнейшие решения в рамках того или иного комитета о наделении сенатора дополнительными полномочиями - заместителя комитета, первого заместителя и т. д.

"Вот такой график. Все будет идти в соответствии с регламентом", - уточнил Косачев.