Дмитрий Миронов 19 сентября вступит в должность губернатора Ярославской области

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Дмитрий Миронов, одержавший победу на выборах губернатора Ярославской области, 19 сентября официально вступит в должность. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе правительства региона.
"Инаугурация Дмитрия Миронова состоится 19 сентября", - сказала собеседница агентства.
В Ярославской области в единый день голосования 10 сентября проходили выборы губернатора, депутатов гордумы Ярославля, а также выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований. В борьбе за пост главы региона приняли участие врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов ("Единая Россия"), депутат облдумы Сергей Балабаев (ПАРНАС), безработный Кирилл Панько ("Коммунисты России"), депутат облдумы Михаил Парамонов (КПРФ) и депутат собрания представителей Переславского района Андрей Ватлин (ЛДПР). Миронов набрал на выборах главы региона 79,32% голосов избирателей.