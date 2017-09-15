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Дмитрий Миронов 19 сентября вступит в должность губернатора Ярославской области

Политика
15 сентября, 11:58 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 15, сентября. /ТАСС

В Ярославской области в единый день голосования 10 сентября проходили выборы губернатора, депутатов гордумы Ярославля, а также выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Дмитрий Миронов, одержавший победу на выборах губернатора Ярославской области, 19 сентября официально вступит в должность. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Инаугурация Дмитрия Миронова состоится 19 сентября", - сказала собеседница агентства.

В Ярославской области в единый день голосования 10 сентября проходили выборы губернатора, депутатов гордумы Ярославля, а также выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований. В борьбе за пост главы региона приняли участие врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов ("Единая Россия"), депутат облдумы Сергей Балабаев (ПАРНАС), безработный Кирилл Панько ("Коммунисты России"), депутат облдумы Михаил Парамонов (КПРФ) и депутат собрания представителей Переславского района Андрей Ватлин (ЛДПР). Миронов набрал на выборах главы региона 79,32% голосов избирателей.

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Единый день голосования - 2017
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