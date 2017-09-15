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В ЦИК объяснили низкую явку на довыборах в Госдуму слабой активностью партий

Политика
15 сентября, 12:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Явка избирателей в Кингисеппском округе составила 24,62%, в Брянском округе - около 36%

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Явка на дополнительных выборах в Госдуму по Кингисеппскому и Брянскому одномандатным округам была невысокой из-за неактивной предвыборной кампании, которую проводили кандидаты и выдвинувшие их партии. Такое мнение высказал в пятницу зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

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В ходе заседания ЦИК член комиссии Борис Эбзеев задался вопросом, почему на довыборах была низкая явка избирателей. "Явка на выборы депутата Государственной думы мне кажется чрезвычайно низкой и, я бы сказал, недопустимой", - отметил он.

По данным избиркома Ленинградской области, явка избирателей в Кингисеппском округе составила 24,62%, в Брянском округе, как сообщалось ранее, явка была порядка 36%.

По мнению Эбзеева, столь низкая явка в Ленинградской области является "самым убедительным доказательством того, что наше общество пока еще политически не структурировано".

Булаев заявил, что предъявить претензии к избиркомам Ленинградской и Брянской областей из-за недостаточного информирования избирателей нельзя. "Информационная составляющая со стороны избирательных комиссий имела место быть, впервые работал информационно-справочный центр, обращений было заметно, но, на наш взгляд, все-таки недостаточно, - сказал он. - Конечно, избиратель в этом случае проявил некую инфантильность, но со стороны избирательных комиссий - мне сложно предъявить к ним претензии".

Партии вели неактивные кампании

Булаев напомнил, что кандидатов на довыборы в общей сложности выдвинули 11 партий, регистрацию прошли по девять кандидатов от партий в каждом округе.

"Комиссии Ленинградской и Брянской областей отмечают, что лишь некоторые, одна-две партии партии участвовали активно и проводили активные кампании, их кандидаты встречались с избирателями по региону", - подчеркнул Булаев.

Вместе с тем, по его словам, были кандидаты, которые появлялись в регионе только для подачи документов в избирком.

Член ЦИК Евгений Колюшин, в свою очередь, выразил уверенность в том, что главная причина низкой явки заключается в "неверии избирателей в возможности тех людей, которые избираются". "450 депутатов Госдумы, одним больше, одним меньше - это не имеет никакого значения. <...> Поэтому не надо посыпать голову пеплом в адрес комиссий, не надо народ обвинять, народ у нас умный, он все понимает", - сказал он.

ЦИК в пятницу утвердил итоги довыборов в Госдуму по одномандатным округам. Новыми депутатами нижней палаты стали Сергей Яхнюк из "Единой России" и Борис Пайкин из ЛДПР.

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