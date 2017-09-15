Источник: серия отставок в Крыму продолжилась уходом главы администрации Ленинского района

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Глава администрации Ленинского района Республики Крым ушел в отставку по собственному желанию, сообщил ТАСС представитель районной администрации.

"Депутаты досрочно прекратили полномочия главы администрации Ленинского района Александра Мачусского в связи с его отставкой по собственному желанию. Исполняющим обязанности руководителя администрации района назначен первый замглавы Александр Хохлов", - рассказал собеседник агентства.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что руководитель Ленинского района должен уйти в отставку в связи с низким уровнем развития территории. Кроме того, по выражению Аксенова, "обстановка в районе с точки зрения работы органов государственной власти, мягко говорю, оставляет желать лучшего".

Мачусский возглавлял районную администрацию с декабря 2014 года.

Серия отставок в Крыму

В августе в республике по требованию Аксенова покинули свои посты главы администраций Джанкойского, Кировского и Красногвардейского районов. Кроме того, подал в отставку по состоянию здоровья руководитель администрации Симферополя Геннадий Бахарев.

Месяцем ранее, в июле 2017 года, в Крыму также произошли масштабные кадровые изменения. Сначала в отставку были отправлены вице-премьер Борис Зимин, министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий, министр топлива и энергетики Светлана Бородулина, министр ЖКХ Сергей Карпов. Затем стало известно, что написали заявления об отставке министр транспорта Анатолий Волков и главный архитектор республики Анна Царева. Покинул свой пост и глава Ялты Андрей Ростенко.

Аксенов заявлял, что отставки чиновников возможны и в других муниципалитетах Крыма.