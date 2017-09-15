Госдума может сократить заседания по пятницам, чтобы депутаты раньше уезжали к избирателям

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Госдума может сократить за счет отмены перерыва пленарные заседания по пятницам, чтобы раньше уезжать в регионы для работы с избирателями. Такую идею предложил обсудить думским фракциям председатель палаты Вячеслав Володин.

Спикер напомнил, что в четверг на Совете Думы его участники договорились завершать пятничные заседания в 17:00 мск, сократив большой перерыв (обычно с 14:00 до 16:00 мск) на один час. "Есть еще предложение, мы только что обсуждали этот вопрос с представителями фракций, понимая, что [уже] в пятницу было бы правильно приезжать [в курируемый субъект РФ] ". Это дает возможность в субботу, в воскресенье в регионах работать", - сказал Володин. В связи с этим он напомнил, что многие рейсы вылетают в 15:00, в 17:00, в 18:00.

"Если мы с вами возьмем один час за счет большого обеденного перерыва среды, то мы можем завершать работу [в пятницу] в 16 часов. А учитывая, что если до 16 часов мы будем работать, то нам нет смысла проводить пятничный перерыв, тогда мы сможем завершать нашу работу в 15:00", - пояснил председатель Госдумы, оговорившись, что это выносится на обсуждение фракций.

"Мы в этом случае оставляем тот же баланс рабочего времени, но при этом мы делаем пятницу тем днем, когда у наших коллег появляется возможность уезжать в регионы, а среду мы будем наполнять ровно настолько, насколько это необходимо, чтобы не пострадал процесс законотворчества", - заключил Володин.