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ЦИК выявил 22 случая, когда из-за сбоя избиратели могли проголосовать 10 сентября дважды

Политика
15 сентября, 13:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Всего возможностью проголосовать по месту пребывания воспользовались более 220 тыс. человек, поэтому процент сбоев очень мал

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Более 20 избирателей, подавших заявления о голосовании 10 сентября по месту пребывания, а не по месту регистрации, из-за сбоя в компьютерной системе не были исключены из списка избирателей на участке по месту жительства и, таким образом, получили возможность проголосовать дважды. Об этом сообщил в пятницу журналистам зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"Технически это стало возможно по России в 22 случаях, из них один или два человека сами это увидели", - сказал он.

Булаев пояснил, что система из-за ошибки "поместила человека в две ячейки", то есть не исключила его из одного списка избирателей и включила одновременно в другой. "Мы это увидели, сейчас программа скорректирована, и эта возможность ушла", - отметил зампред ЦИК.

Он подчеркнул, что всего возможностью проголосовать по месту пребывания воспользовались более 220 тыс. человек, поэтому процент сбоев очень мал. По словам Булаева, на заявлениях об откреплении с участка, которые писали избиратели, было напоминание о том, что уголовное и административное законодательство предусматривает наказание за повторное голосование.

Жители 20 регионов, где 10 сентября прошли выборы губернаторов и законодательных собраний, с 26 июля могли подавать в территориальные избиркомы заявления о включении в списки избирателей там, где им удобно, чтобы проголосовать не по месту регистрации. Это стало возможным после того, как летом этого года были приняты поправки в законодательство, отменяющие открепительные удостоверения. Крайний срок подачи заявлений по месту пребывания - за пять дней до выборов. Позднее подать такое заявление можно было только на участке по месту регистрации до 14:00 субботы накануне выборов.

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