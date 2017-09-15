Богданов обсудил с вице-премьером ПНС Ливии вопрос об освобождении российских моряков

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на встрече с вице-премьером Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмедом Майтыгом поднял вопрос о скорейшем освобождении членов экипажа танкера "Теметерон". Об этом сообщили в пятницу в российском дипведомстве.

"С российской стороны, в частности, был вновь поднят вопрос о скорейшем освобождении удерживаемых в Ливии с июня 2016 года членов экипажа танкера "Теметерон" - капитана В. В. Текучева и старшего помощника С. В. Самойлова, а также решении проблемы с остающимся в порту Триполи российским сухогрузом "Мерле", команда которого в полном составе вернулась на Родину в апреле - мае этого года", - информировали в МИД.

В министерстве отметили, что в ходе беседы основное внимание было уделено развитию ситуации в Ливии и перспективам урегулирования затянувшегося политического кризиса в стране. "При этом с российской стороны была подтверждена твердая позиция в поддержку политического процесса, основанного на императиве обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности Ливии, а также готовность и далее содействовать успешному продвижению инклюзивного межливийского диалога в контактах с представителями всех влиятельных политических сил этой страны", - подчеркнули в дипведомстве.