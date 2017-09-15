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Активность голосовавших не по месту регистрации вдвое выше голосовавших по прописке

Политика
15 сентября, 14:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Заявления о включении в списки избирателей по месту пребывания подали 223407 человек

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Люди, подавшие заявления о включении в список избирателей по месту пребывания, голосовали на региональных выборах 10 сентября вдвое активнее, чем избиратели, живущие и голосующие по месту регистрации. Об этом сообщил в пятницу журналистам зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Всего, по его словам, заявления о включении в списки избирателей по месту пребывания подали 223407 человек, из них 21928 человек сделали это в последние четыре дня перед выборами и голосовали по заявлениям со спецмарками. Через портал госуслуг было подано 5337 заявлений.

"В ходе оперативного сбора информации 10 сентября прослеживается приблизительно одинаковая тенденция по всем регионам, когда активность избирателей, голосующих на своем участке в обычном порядке, и активность избирателей, которые подали заявления, отличается друг от друга приблизительно в два раза. При средней явке 30-35% в регионе активность избирателей, которые подавали заявление, как правило, 70%", - сказал Булаев.

Жители 20 регионов, где 10 сентября прошли выборы губернаторов и законодательных собраний, с 26 июля могли подавать в территориальные избиркомы заявления о включении в списки избирателей там, где им удобно, чтобы проголосовать не по месту регистрации. Это стало возможным после того, как летом этого года были приняты поправки в законодательство, отменяющие открепительные удостоверения. Крайний срок подачи заявлений по месту пребывания - за пять дней до выборов. Позднее подать такое заявление можно было только на участке по месту регистрации до 14:00 субботы накануне выборов.

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