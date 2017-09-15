Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦИК не может отследить используемые кандидатами зарубежные деньги

Политика
15 сентября, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев также отметил, что вмешательство в выборы может быть разным: информационным, финансовым или компьютерным

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России не обладает компетенциями для выявления иностранных финансов, используемых в ходе предвыборной кампании кандидатами и партиями, комиссия опирается на информацию Росфинмониторинга. Об этом сообщил в пятницу журналистам зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Ранее РБК сообщил со ссылкой на главу временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрея Климова о том, что имеются факты, подтверждающие вмешательство иностранных государств, в том числе США, в ход региональных выборов 10 сентября. Член комиссии Олег Морозов, в свою очередь, рассказал изданию, что подтверждения вмешательства были получены комиссией от экспертов Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга).

Булаев подчеркнул, что вмешательство в выборы может быть разным: информационным, финансовым или компьютерным, когда хакеры пытаются повлиять на результат волеизъявления.

"Что касается финансирования, есть понимание, если они [Росфинмониторинг] такой информацией обладают, у меня к этой организации абсолютное доверие. Мы в части своих полномочий отследить такие вещи не можем", - сказал зампредседателя ЦИК.

Он отметил, что его иногда "удивляют возможности конкретных организаций и конкретных людей организовать такой объем работы". "Возникает вопрос, откуда такие деньги. И в предвыборный период можно четко сказать, что расходы каких-то организаций и людей превышают декларируемые ими финансовые возможности", - сообщил Булаев.

По мнению зампреда ЦИК, "можно всегда найти возможность утверждать, что эти деньги пришли нелегальным путем". "Что касается информационного вмешательства, вы лучше меня видите, кто, где, что, про кого пишет. И желание сформировать позицию, мнение, влияющие на выбор человека, абсолютно точно всегда можно проследить", - добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Достойный фильм без кощунств": отзывы кинодеятелей на фильм "Матильда"
2
Станция Cassini вошла в атмосферу Сатурна и прекратила свое существование
3
Трамп раскритиковал британские власти после теракта в Лондоне
4
На востоке Москвы в пруду тонет лось
5
Футболист "Краснодара" Смолов дисквалифицирован на один матч еврокубков
6
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
7
Песков: Россия не откажется от гуманитарной помощи жителям Донбасса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама