ЦИК не может отследить используемые кандидатами зарубежные деньги

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России не обладает компетенциями для выявления иностранных финансов, используемых в ходе предвыборной кампании кандидатами и партиями, комиссия опирается на информацию Росфинмониторинга. Об этом сообщил в пятницу журналистам зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.
Ранее РБК сообщил со ссылкой на главу временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрея Климова о том, что имеются факты, подтверждающие вмешательство иностранных государств, в том числе США, в ход региональных выборов 10 сентября. Член комиссии Олег Морозов, в свою очередь, рассказал изданию, что подтверждения вмешательства были получены комиссией от экспертов Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга).
Булаев подчеркнул, что вмешательство в выборы может быть разным: информационным, финансовым или компьютерным, когда хакеры пытаются повлиять на результат волеизъявления.
"Что касается финансирования, есть понимание, если они [Росфинмониторинг] такой информацией обладают, у меня к этой организации абсолютное доверие. Мы в части своих полномочий отследить такие вещи не можем", - сказал зампредседателя ЦИК.
Он отметил, что его иногда "удивляют возможности конкретных организаций и конкретных людей организовать такой объем работы". "Возникает вопрос, откуда такие деньги. И в предвыборный период можно четко сказать, что расходы каких-то организаций и людей превышают декларируемые ими финансовые возможности", - сообщил Булаев.
По мнению зампреда ЦИК, "можно всегда найти возможность утверждать, что эти деньги пришли нелегальным путем". "Что касается информационного вмешательства, вы лучше меня видите, кто, где, что, про кого пишет. И желание сформировать позицию, мнение, влияющие на выбор человека, абсолютно точно всегда можно проследить", - добавил он.