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Игорь Васильев вступит в должность губернатора Кировской области 19 сентября

Политика
15 сентября, 14:52 UTC+3 ТАСС

Врио губернатора набрал на выборах 64,03% голосов избирателей

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ТАСС, 15 сентября. Инаугурация Игоря Васильева, победившего на выборах губернатора Кировской области 10 сентября, назначена на 19 сентября. Об этом в пятницу сообщает пресс-центр регионального правительства.

"Церемония вступления в должность губернатора Кировской области состоится 19 сентября, в 10:00", - говорится в сообщении.

Ранее временно исполнявший обязанности главы региона Васильев набрал на выборах губернатора 64,03% голосов.

В единый день голосования, 10 сентября, в Кировской области выбирали главу субъекта, депутатов городской думы Кирова шестого созыва. Кроме того, прошли муниципальные выборы и местные референдумы.

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Васильев, Игорь Владимирович
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