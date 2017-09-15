Избирком утвердил итоги выборов в парламент Краснодарского края

КРАСНОДАР, 15 сентября. /ТАСС/. Избирком Краснодарского края в пятницу утвердил итоги выборов в Законодательное собрание Кубани, несмотря на аннулирование результатов голосования на двух участках, сообщил журналистам председатель краевой избирательной комиссии Алексей Черненко.

"Чтобы не вызывать недоверия к результатам на этих участках, <…> мы приняли решение пожертвовать малым ради легитимности всей избирательной компании. Мы приняли решение избирательной комиссии, где констатируется, что никаких оснований для признания выборов на территории Краснодарского края в Законодательное собрание <…> нелегитимными нет", - сказал Черненко.

По итогам голосования список партии "Единая Россия" набрал 70,78% голосов (29 мандатов), КПРФ - 11,53% (три мандата), ЛДПР - 11,15% (три мандата).

Не попадают в региональный парламент "Справедливая Россия" - 3,46%, "Коммунисты России" - 1,54%, не преодолевшие пятипроцентный порог. С учетом мандатов по округам "Единая Россия" получила 60 мест в региональном парламенте, КПРФ и ЛДПР - по три, "Справедливая Россия" и Партия роста - по одному. Еще два места займут самовыдвиженцы.

По данным избиркома, всего в ходе выборов поступило 29 жалоб. Большинство из них касались запретов на посещение участков представителями партий в местных избиркомах или их удаление, а также на вбросы бюллетеней. Эти факты не подтвердились. Черненко добавил, что также не было сбоев в работе ГАС "Выборы", о чем ранее заявляли представители одной из партий.

Ранее в пятницу были аннулированы результаты голосования по партспискам на двух участках в округах №№ 1 и 2. На одном из участков из-за раскоординации работы членов избиркома и представителей одной из партий возник конфликт, в результате из 132 избирателей смогли проголосовать менее 30.

Во втором случае произошел повторный ввод данных с комплексов обработки избирательных бюллетеней, в итоге в базу было внесено около 670 лишних голосов. Всего в регионе работали почти 2,8 тыс. участков.

В Краснодарском крае 10 сентября прошли выборы депутатов краевого парламента шестого созыва. В этот раз депутатский корпус сократят для оптимизации расходов на деятельность власти со 100 до 70 депутатских мест: будет поровну одномандатников и парламентариев, избранных по партийным спискам.

Барьер прохождения в Заксобрание снижен с 7% до 5%.