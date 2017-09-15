Россия призывает ООН активно подключиться к решению гуманитарных вопросов в Сирии

Уникальную операцию по лечению катаракты провели на конференции офтальмологов в АстраханиНаука 15 сентября, 15:42
На Урале открыли предприятие для ликвидации самого глубокого угольного разреза в ЕвропеНовости Урала 15 сентября, 15:41
Путин и Макрон высказались за возобновление прямых переговоров по КНДРПолитика 15 сентября, 15:38
Битва за медали: сборная России в шаге от финала ЕвробаскетаСпорт 15 сентября, 15:30
Еремин: процесс возвращения штангистки Сливенко в спорт затягиваетсяСпорт 15 сентября, 15:28
Главная цифра в экономике: что нужно знать о ключевой ставке Центробанка РФЭкономика и бизнес 15 сентября, 15:23
Изабель Юппер и Луи Гаррель вошли в комитет по поддержке Серебренникова во ФранцииКультура 15 сентября, 15:17
Контейнерооборот порта Гонконг в августе 2017 года снизился на 1,7%Транспорт 15 сентября, 15:13
Трамп выступил за ужесточение ограничений на въезд в США после теракта в ЛондонеМеждународная панорама 15 сентября, 15:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯЛТА, 15 сентября. /ТАСС/. Москва призывает ООН более активно участвовать в решении гуманитарных проблем в Сирии. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Необходимо, чтобы к работе по гуманитарному "разминированию" активно подключилась ООН, а также страны, которые искренне желают помочь сирийскому народу", - сказала она.
Дипломат отметила, что освобождение от террористов обширных районов на востоке Сирии, налаживание функционирования зон деэскалации, повышение эффективности деятельности комитетов национального примирения создают условия для наращивания гуманитарного содействия. "Требуется скорейшее восстановление школ, больниц, объектов водо- и энергоснабжения, организация бесперебойных поставок в страну медицинского оборудования, лекарств, продовольствия и товаров первой необходимости, строительных материалов, техники", - указала Захарова.
"Призываем международные гуманитарные агентства, специализированные институты ООН, страны-члены ООН срочно предпринять необходимые шаги в этом направлении, в конструктивном ключе взаимодействовать с сирийскими властями в вопросах доставки и распределения гуманитарной помощи", - подчеркнула дипломат.