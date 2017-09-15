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Россия призывает ООН активно подключиться к решению гуманитарных вопросов в Сирии

Политика
15 сентября, 15:23 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 15, сентября. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что освобождение от террористов обширных районов на востоке Сирии создает условия для наращивания гуманитарного содействия

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ЯЛТА, 15 сентября. /ТАСС/. Москва призывает ООН более активно участвовать в решении гуманитарных проблем в Сирии. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Необходимо, чтобы к работе по гуманитарному "разминированию" активно подключилась ООН, а также страны, которые искренне желают помочь сирийскому народу", - сказала она.

Дипломат отметила, что освобождение от террористов обширных районов на востоке Сирии, налаживание функционирования зон деэскалации, повышение эффективности деятельности комитетов национального примирения создают условия для наращивания гуманитарного содействия. "Требуется скорейшее восстановление школ, больниц, объектов водо- и энергоснабжения, организация бесперебойных поставок в страну медицинского оборудования, лекарств, продовольствия и товаров первой необходимости, строительных материалов, техники", - указала Захарова.

"Призываем международные гуманитарные агентства, специализированные институты ООН, страны-члены ООН срочно предпринять необходимые шаги в этом направлении, в конструктивном ключе взаимодействовать с сирийскими властями в вопросах доставки и распределения гуманитарной помощи", - подчеркнула дипломат.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
Кризис в Сирии
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