Захарова: продление санкций ЕС в отношении РФ не стало неожиданностью

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ЯЛТА, /Республика Крым/, 15 сентября. /ТАСС/. Продление европейских санкций в отношении ряда физических и юридических лиц РФ и юго-востока Украины не стало неожиданностью, российский ответный стоп-лист также действует. Об этом на брифинге в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обратили внимание, что Совет ЕС 14 сентября в очередной раз "проштамповал" решение о продлении персональных санкций в отношении физических и юридических лиц России и юго-востока Украины до марта 2018 года, - сказала она. - Неожиданностью для нас это не стало, учитывая предвзятые подходы Евросоюза к внутриукраинскому конфликту и нежелание дать справедливую оценку действиям киевского режима по подрыву процесса реализации минских соглашений".
Захарова также напомнила, что "в ответ на недружественные действия ЕС был принят российский стоп-лист, который также продолжает действовать".
14 сентября Евросоюз продлил на полгода санкции в отношении граждан и компаний России, срок действия которых истекает 15 сентября. Политическое решение о продлении действия черного списка было принято еще 6 сентября послами 28 стран ЕС. Евросоюз начал вводить санкции против России в связи с событиями на Украине с марта 2014 года.