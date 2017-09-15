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Захарова: продление санкций ЕС в отношении РФ не стало неожиданностью

Политика
15 сентября, 15:17 UTC+3 ЯЛТА Крым/ 15, сентября. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ отметила, что такое решение Евросоюза говорит о его нежелании "дать справедливую оценку действиям киевского режима по подрыву процесса реализации минских соглашений"

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ЯЛТА, /Республика Крым/, 15 сентября. /ТАСС/. Продление европейских санкций в отношении ряда физических и юридических лиц РФ и юго-востока Украины не стало неожиданностью, российский ответный стоп-лист также действует. Об этом на брифинге в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Обратили внимание, что Совет ЕС 14 сентября в очередной раз "проштамповал" решение о продлении персональных санкций в отношении физических и юридических лиц России и юго-востока Украины до марта 2018 года, - сказала она. - Неожиданностью для нас это не стало, учитывая предвзятые подходы Евросоюза к внутриукраинскому конфликту и нежелание дать справедливую оценку действиям киевского режима по подрыву процесса реализации минских соглашений".

Захарова также напомнила, что "в ответ на недружественные действия ЕС был принят российский стоп-лист, который также продолжает действовать".

14 сентября Евросоюз продлил на полгода санкции в отношении граждан и компаний России, срок действия которых истекает 15 сентября. Политическое решение о продлении действия черного списка было принято еще 6 сентября послами 28 стран ЕС. Евросоюз начал вводить санкции против России в связи с событиями на Украине с марта 2014 года.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
Кризис на Украине Ответные санкции РФ Санкции в отношении России
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