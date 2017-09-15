Россиянка, находившаяся с дочерью под стражей в Афганистане, вернулась в РФ

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ЯЛТА, 15 сентября. /ТАСС/. Гражданка России Талиха Куджаева, находившаяся с пятилетней дочерью под стражей в Афганистане, с помощью усилий посольства РФ в Кабуле вернулась в родину. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В результате работы, проведенной посольством России в Кабуле, афганскими компетентными органами принято решение о передаче сотрудникам нашей дипмиссии гражданки РФ Куджаевой Талихи, а также ее пятилетней дочери Аиши", - сказала дипломат.
Как сообщила Захарова, российская гражданка с дочерью находилась под стражей вместе со своим мужем и отцом ребенка, который был осужден судебными органами Афганистана за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".
"11 сентября Куджаева и ее дочь вернулись в Россию", - указала она.