МИД РФ не комментирует решение Швеции о возобновлении воинского призыва

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ЯЛТА, 15 сентября. /ТАСС/. Директор департамента и печати МИД России Мария Захарова воздержалась от комментариев относительно возобновления воинского призыва в Швеции под предлогом дестабилизации ситуации на севере Европы и возможных опасений относительно агрессивной политики Москвы.
"Мы не комментируем внутриполитические решения руководства Швеции, в частности о возобновлении воинского призыва", - заявила она в пятницу на брифинге.
Коснувшись в этой связи ажиотажа в западных столицах вокруг российско-белорусских учений "Запад-2017", Захарова обратила внимание на то, что "раздуваемая истерика носит искусственный характер".
"Ее цель - продемонстрировать западным налогоплательщикам обоснованность неимоверных расходов на мероприятия по развертыванию в Польше и странах Балтии усиленного передового присутствия и наращиванию военной активности НАТО якобы для защиты от агрессивной России, - подчеркнула дипломат. - Именно это ведет к военной напряженности на континенте, а не какая-то пресловутая российская угроза".