Лавров обсудил с главой МИД Японии ситуацию на Корейском полуострове

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в пятницу телефонный разговор с японским коллегой Таро Коно, сообщили в российском дипведомстве.
"В ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг Корейского полуострова", - информировали в МИД.
Разговор состоялся по инициативе японской стороны.
15 сентября КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. Ракетное испытание было проведено через четыре дня после того, как Совбез ООН принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна.