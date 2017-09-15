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Лавров обсудил с главой МИД Японии ситуацию на Корейском полуострове

Политика
15 сентября, 15:54 UTC+3 МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

В МИД РФ отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе японской стороны

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в пятницу телефонный разговор с японским коллегой Таро Коно, сообщили в российском дипведомстве.

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"В ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг Корейского полуострова", - информировали в МИД.

Разговор состоялся по инициативе японской стороны.

15 сентября КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. Ракетное испытание было проведено через четыре дня после того, как Совбез ООН принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна.

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Персоны
Коно, Таро Лавров, Сергей Викторович
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Япония Россия
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