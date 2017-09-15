Лавров обсудил с главой МИД Японии ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в пятницу телефонный разговор с японским коллегой Таро Коно, сообщили в российском дипведомстве.

"В ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг Корейского полуострова", - информировали в МИД.

Разговор состоялся по инициативе японской стороны.

15 сентября КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. Ракетное испытание было проведено через четыре дня после того, как Совбез ООН принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна.