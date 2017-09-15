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На Генассамблее ООН обсудят ливийское урегулирование

Политика
15 сентября, 16:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со спецпредставителем генсека ООН по Ливии Гасаном Саламе

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Мероприятия по вопросам ливийского урегулирования намечены на предстоящей в Нью- Йорке 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со спецпредставителем генерального секретаря ООН по Ливии Гасаном Саламе.

"Мы приветствовали те шаги, которые вы уже предприняли, готовы выслушать ваши оценки и выстраивать нашу дальнейшую линию с учетом ваших рекомендаций, - сказал глава МИД РФ. - Конечно, интересно послушать, как ливийская тема будет обсуждаться в ходе предстоящей Генеральной ассамблеи ООН, поскольку там запланированы соответствующие мероприятия".

Лавров отметил, что Россия готова оказывать поддержку работе спецпредставителя, "особенно учитывая тот факт, что мы поддерживаем контакты со всеми без исключения ливийскими политическими и иными деятелями". "В ходе вашего пребывания в Москве расскажем вам и о наших впечатлениях от контактов с различными деятелями", - добавил министр.

В свою очередь Саламе выразил благодарность России за поддержку усилий ООН в вопросе ливийского урегулирования. "Российская линия всегда была направлена на поддержку усилий ООН по урегулированию подобных конфликтов", - отметил дипломат.

"Ливия, конечно, это не простая проблема", - продолжил Саламе. "Но не худшая", - заметил в свою очередь Лавров.

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