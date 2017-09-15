Захарова: допрос ФБР бывшего сотрудника агентства Sputnik нарушает принципы свободы СМИ

ЯЛТА, 15 сентября. /ТАСС/. Допрос ФБР бывшего сотрудника российского информационного агентства Sputnik Эндрю Файнберга свидетельствует о нарушении американскими властями принципа свободы СМИ и является тревожным сигналом для всего мирового сообщества. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Давление американских властей на российское информационное агентство - это очевидное нарушение международных обязательств в сфере свободы выражения мнения и деятельности СМИ, в частности принципа свободы получения и распространения информации, зафиксированном в Хельсинкском акте 1975 года, - сказала она. - Такой ничем не мотивированный шаг США неприемлем для демократического государства, он является тревожным сигналом для всего мирового журналистского сообщества".

"Мы оставляем за собой право ответной реакции на возмутительные действия американской стороны", - подчеркнула Захарова.