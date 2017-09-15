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Захарова: Москва потребовала от ОБСЕ мер по недопущению случаев угроз журналистам РФ

Политика
15 сентября, 16:33 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 15, сентября. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на инцидент, произошедший в ходе обзорного совещания Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ

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ЯЛТА, 15 сентября. /ТАСС/. Москва потребовала от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ принять меры по недопущению случаев угроз в адрес российских журналистов. Об этом заявила в пятницу директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на вызывающий серьезную тревогу инцидент, который произошел в ходе начавшегося 11 сентября в Варшаве обзорного совещания Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

"На первом же заседании - оно было посвящено свободе выражения мнения, а также проблематике СМИ и информации - украинская делегация потребовала отключить микрофон члену Союза журналистов России, представителю журналистского сообщества Республики Крым господину Трофимову, - отметила дипломат. - После контактов с организаторами совещания гражданину России все же было предоставлено слово на следующих заседаниях, однако после того, как он выступил, непосредственно на площадке совещания в его адрес поступили угрозы".

По словам Захаровой, это сделал неизвестный, который "просто спрятал свою аккредитационную карточку в карман для того, чтобы его не смогли идентифицировать, оскорбил господина Трофимова, пригрозил тем, что его имя будет внесено в санкционные списки, а персональные данные опубликованы на скандально известном сайте "Миротворец".

"Напомню, что этот интернет-ресурс в нарушение международного права публикует личные данные людей, которых владельцы сайта причисляют - это так там указано - к пособникам террористов, - сказала она. - Вместо того чтобы закрыть этот нелегитимный портал, украинские власти по сути продолжают его поддерживать. Собственно, как иначе можно расценить тот факт, что он до сих пор не просто остается в доступе, но и продолжает обновляться, пополняясь новыми именами".

"Российская сторона привлекла внимание организаторов совещания и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ господина [Арлема] Дезира к этому возмутительному случаю, потребовала принять меры по недопущению впредь подобных инцидентов", - подчеркнула Захарова.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Россия
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