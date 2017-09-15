Лавров 20 сентября в Нью-Йорке примет участие во встрече глав МИД ШОС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 20 сентября в Нью-Йорке примет участие во внеочередном заседании Совета министров иностранных дел стран Шанхайский организации сотрудничества (СМИД ШОС), которое пройдет на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщили в пятницу в российском дипведомстве.

"СМИД ШОС впервые соберется в расширенном составе с участием глав внешнеполитических ведомств Индии и Пакистана, ставших полноправными членами организации в июне 2017 года, - отметили в министерстве. - Повестка дня встречи предусматривает обсуждение первоочередных задач и приоритетных направлений развития деятельности ШОС на новом этапе. Состоится также обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам с прицелом на укрепление международной роли организации". В мероприятии планируется участие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

В дипведомстве также сообщили, что рабочая программа Лаврова, который возглавляет российскую делегацию на очередной сессии ГА ООН, "включает в себя несколько десятков мероприятий высокого уровня и двусторонних встреч". "Он примет участие в традиционных встречах министров иностранных дел в многосторонних и региональных форматах, включая ОДКБ, ШОС, БРИКС, ЧЭС (Организация Черноморского экономического сотрудничества), ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний), СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии), СЕЛАК (Сообщество латиноамериканских и карибских государств) и других, а также в организуемых на полях Генассамблеи тематических мероприятиях высокого уровня по актуальным проблемам", - обратили внимание в министерстве.

"Запланирована беседа с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем и председателем 72-й сессии Генассамблеи Мирославом Лайчаком", - добавили в МИД. 21 сентября российский министр выступит в ходе общеполитической дискуссии ГА ООН.