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ЦИК Марий Эл утвердил итоги выборов главы республики

Политика
15 сентября, 16:57 UTC+3 ТАСС ТАСС 15, сентября. /ТАСС

Победил Александр Евстифеев

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ТАСС, 15 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Марий Эл утвердил итоги досрочных выборов главы республики, согласно которым их выиграл врио главы региона Александр Евстифеев. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ЦИК.

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"На заседании комиссии члены ЦИК Марий Эл приняли постановление о результатах досрочных выборов главы Республики Марий Эл 10 сентября 2017 года. По результатам досрочных выборов главы Республики Марий Эл наибольшее количество голосов избирателей набрал врио главы Марий Эл, кандидат на должность главы республики Александр Евстифеев", - говорится в сообщении.

В единый день голосования 10 сентября в республике прошли досрочные выборы главы Марий Эл и довыборы депутатов Госсобрания региона шестого созыва по двум одномандатным округам. На пост главы Марий Эл претендовали Евстифеев ("Единая Россия"), Наталия Глущенко ("Справедливая Россия"), Альберт Федоров (ЛДПР), Валентина Злобина (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).

По данным ЦИК, Евстифеев получил 208 тыс. 855 голосов избирателей - 88,27% принявших участие в голосовании избирателей, явка составила 43,62%.

Бывший председатель Арбитражного суда Московской области Александр Евстифеев был назначен врио главы республики после отставки Леонида Маркелова в апреле 2017 года.

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Евстифеев, Александр Александрович
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