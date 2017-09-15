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Владимир Волков получил удостоверение избранного главы Мордовии

Политика
15 сентября, 18:13 UTC+3 ТАСС

В Единый день голосования 10 сентября его кандидатуру поддержали 89,19% избирателей

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ТАСС, 15 сентября. Победивший на выборах главы Мордовии Владимир Волков получил удостоверение об избрании на должность. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Торжественная церемония состоялась 15 сентября в Доме республики. Удостоверение об избрании на должность Владимиру Волкову вручил председатель ЦИК Мордовии Александр Косов", - говорится в сообщении.

Косов огласил решение республиканского центризбиркома. "Центральная избирательная комиссия на своем заседании 13 сентября приняла единогласное решение о признании выборов главы Республики Мордовия 10 сентября 2017 года состоявшимися и действительными", - сказал он.

В пресс-службе республиканского правительства уточнили, что 19 сентября состоится пятнадцатая сессия Госсобрания Мордовии, на которой Владимир Волков торжественно вступит в должность главы республики.

Ранее сообщалось, что в Единый день голосования 10 сентября врио главы республики Владимира Волкова поддержали 89,19% избирателей.

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Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
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