Владимир Волков получил удостоверение избранного главы Мордовии

ТАСС, 15 сентября. Победивший на выборах главы Мордовии Владимир Волков получил удостоверение об избрании на должность. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Торжественная церемония состоялась 15 сентября в Доме республики. Удостоверение об избрании на должность Владимиру Волкову вручил председатель ЦИК Мордовии Александр Косов", - говорится в сообщении.

Косов огласил решение республиканского центризбиркома. "Центральная избирательная комиссия на своем заседании 13 сентября приняла единогласное решение о признании выборов главы Республики Мордовия 10 сентября 2017 года состоявшимися и действительными", - сказал он.

В пресс-службе республиканского правительства уточнили, что 19 сентября состоится пятнадцатая сессия Госсобрания Мордовии, на которой Владимир Волков торжественно вступит в должность главы республики.

Ранее сообщалось, что в Единый день голосования 10 сентября врио главы республики Владимира Волкова поддержали 89,19% избирателей.