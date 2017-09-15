Инаугурация избранного главы Марий Эл назначена на 21 сентября

ТАСС, 15 сентября. /ТАСС/. Торжественная процедура вступления в должность (инаугурация) избранного главы Марий Эл Александра Евстифеева пройдет 21 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

"Мероприятие пройдет во Дворце Конгрессов 21 сентября. Ожидается, что в нем примут участие представители администрации президента РФ, полпреда президента в ПФО, главы соседних регионов, депутаты Госсобрания Марий Эл", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Евстифеев на досрочных выборах главы Марий Эл получил 208 тыс. 855 голосов, что составляет 88,27% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Явка составила 43,62%.

В Единый день голосования 10 сентября 2017 года в Марий Эл прошли досрочные выборы главы республики и дополнительные выборы депутатов Государственного Собрания шестого созыва по двум одномандатным избирательным округам - Козьмодемьянскому и Волжскому.

Бывший председатель Арбитражного суда Московской области Александр Евстифеев был назначен врио главы республики после отставки бывшего руководителя региона Леонида Маркелова в апреле 2017 года. Позже Маркелов был задержан. Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел предъявило бывшему руководителю Марий Эл обвинение в получении взятки.