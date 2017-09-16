Небензя призвал США выполнить свою часть резолюции СБ ООН по КНДР

ООН, 16 сентября. /ТАСС/. Россия будет выполнять санкции против КНДР, предусмотренные последней резолюцией Совета Безопасности ООН, но ждет и от США политических шагов по урегулированию кризиса, о которых говорится в документе. Об этом заявил в пятницу журналистам постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя по окончании экстренной встречи Совбеза.

По словам дипломата, в ходе дискуссии американская сторона призвала Россию и Китай "как можно скорее выполнить санкционную часть резолюции 2375", принятую 11 сентября в ответ на проведенное КНДР ядерное испытание. "Мы сказали, что мы ответственный член международного сообщества, и мы честно выполняем резолюции, которые принимаем в Совете Безопасности, но эта резолюция предусматривает и политические меры, которые также должны выполняться. Поэтому мы призвали наших американских и других партнеров выполнять политические и дипломатические решения, которые предусмотрены резолюцией. Без их выполнения мы также будем считать это неподчинением резолюции, неполным ее осуществлением", - сказал дипломат.