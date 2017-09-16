Небензя призвал США выполнить свою часть резолюции СБ ООН по КНДР

Головкин проведет защиту трех титулов чемпиона мира по боксу против АльваресаСпорт 16 сентября, 0:31
Карен Хачанов победил венгра Балажа в матче Кубка Дэвиса по теннисуСпорт 16 сентября, 0:22
Небензя: Россия может не подписать декларацию Трампа о реформе ООНПолитика 16 сентября, 0:20
Базаревич: сборной России на Евробаскете-2017 можно гордитьсяСпорт 16 сентября, 0:19
Небензя призвал США выполнить свою часть резолюции СБ ООН по КНДРПолитика 16 сентября, 0:11
Совбез ООН осудил "провокационный" пуск ракеты КНДРМеждународная панорама 16 сентября, 0:06
Шестая "Астана" увенчалась деэскалацией в сирийском ИдлибеМеждународная панорама 16 сентября, 0:02
Сгорел не зря: лучшие кадры Cassini за годы его миссииКосмос 15 сентября, 23:56
Мозгов: российским баскетболистам не хватило концентрации в полуфинале ЧЕ с сербамиСпорт 15 сентября, 23:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 16 сентября. /ТАСС/. Россия будет выполнять санкции против КНДР, предусмотренные последней резолюцией Совета Безопасности ООН, но ждет и от США политических шагов по урегулированию кризиса, о которых говорится в документе. Об этом заявил в пятницу журналистам постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя по окончании экстренной встречи Совбеза.
По словам дипломата, в ходе дискуссии американская сторона призвала Россию и Китай "как можно скорее выполнить санкционную часть резолюции 2375", принятую 11 сентября в ответ на проведенное КНДР ядерное испытание. "Мы сказали, что мы ответственный член международного сообщества, и мы честно выполняем резолюции, которые принимаем в Совете Безопасности, но эта резолюция предусматривает и политические меры, которые также должны выполняться. Поэтому мы призвали наших американских и других партнеров выполнять политические и дипломатические решения, которые предусмотрены резолюцией. Без их выполнения мы также будем считать это неподчинением резолюции, неполным ее осуществлением", - сказал дипломат.