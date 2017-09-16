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Матвиенко отправляется с визитом в Ашхабад для обсуждения межпарламентского сотрудничества

Политика
16 сентября, 9:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС

В ходе визита предполагается также участие председателя Совфеда в церемонии открытия "Азиады - 2017"

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отправляется в субботу с визитом в Туркмению, где проведет ряд встреч с руководством республики и примет участие в церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента РФ.

"Планируется, что председатель СФ проведет ряд встреч с руководством Туркменистана", - отмечается в релизе. В частности, намечены переговоры со спикером меджлиса Акджой Нурбердыевой.

Как ожидается, в центре внимания будут вопросы "развития межпарламентского сотрудничества, в том числе на международных площадках, новые векторы взаимодействия между профильными комитетами парламентов". Среди возможных тем - содействие законодателей России и Туркмении региональным торгово-экономическим связям двух стран.

В ходе визита предполагается также участие председателя Совфеда в церемонии открытия "Азиады - 2017". Это первые континентальные спортивно-массовые соревнования в истории страны.

В июне прошлого года Москву посетила делегация парламента Туркмении во главе с председателем меджлиса. В ходе состоявшейся тогда встречи Матвиенко обратила внимание, что количество сенаторов - участников группы по сотрудничеству с Туркменией - свидетельствует о заинтересованности российских регионов в развитии связей с этим государством. Председатель СФ назвала региональное сотрудничество эффективным и востребованным направлением в отношениях двух стран, отметив плодотворные связи с Туркменией ряда субъектов РФ.

Глава Совета Федерации также указала на рост динамики межпарламентских контактов, чему способствует подписанное в Ашхабаде соглашение о сотрудничестве между Советом Федерации и туркменским меджлисом. Матвиенко подтвердила, что Россия остается важным торгово-экономическим партнером Туркмении, и выразила заинтересованность в расширении культурного и гуманитарного взаимодействия.

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