Россия не зафиксировала нарушений режима перемирия в Сирии за сутки

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российские наблюдатели за прошедшие сутки не зафиксировали в Сирии нарушений режима прекращения огня. Турецкая сторона зафиксировала пять нарушений, обстановка в зонах деэскалации остается стабильной. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий за сутки не зафиксировано. Турецкой частью представительства зафиксировано пять нарушений в провинциях Идлиб (одно), Латакия (одно), Дамаск (три)", - говорится в документе. Большинство случаев стрельбы установлены в районах, подконтрольных боевикам запрещенных в России террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".
Центр по примирению враждующих сторон в течение суток не проводил гуманитарных операций, медицинская помощь не оказывалась.
С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.