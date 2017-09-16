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Путин признался, что больше всего ценит в людях надежность

Политика
16 сентября, 12:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС

Президент России также заявил, что считает главным качеством умение держать слово

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Материал из 1 страницы
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает в людях самым главным качеством надежность и умение держать слово.

"Самое главное для меня - это надежность; одна из важнейших характеристик надежности - это умение исполнять то, о чем договаривались, держать слово", - сказал глава государства в интервью киргизским СМИ, опубликованном на сайте телекомпании Рен-ТВ.

По мнению Путина, именно этими качествами обладает действующий президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Президентские выборы в Киргизии пройдут в ноябре нынешнего года. "Он [Атамбаев] человек, который держит слово. С ним сложно договариваться, но если уж о чем-то договорились, - он идет до конца в исполнении тех договоренностей, которые достигнуты. Что и я стараюсь делать со своей стороны. Я это в людях очень ценю", - сказал президент РФ.

Глава российского государства считает, что благодаря надежности Атамбаева Киргизия смогла завоевать доверие и на внешнеполитической арене. Для примера Путин привел вхождение страны в Евразийский экономический союз. Во время переговоров шли дискуссии, но затем удалось достичь компромисса.

"Россия много делает, чтобы адаптировать экономику Киргизии не просто на словах. Мы выделили $200 млн на эту адаптацию и, кроме того, создали соответствующий фонд развития, куда Россия внесла еще $500 млн", - обратил внимание российский лидер. По его словам, благодаря этому фонду 31 проект уже реализован, еще несколько сотен в ближайшее время должны начать реализовывать. "Мы договорились, что это не просто деньги мы посеем неизвестно куда, а они пойдут на развитие - на поддержку малого бизнеса, конкретных предприятий, отраслей производства и в целом постепенно это будет менять лицо киргизской экономики", - отметил президент РФ.

Отвечая на вопрос, пошел бы Путин в разведку с Атамбаевым, глава российского государства ответил: "Я уже в разведке не работаю, <...> хотя разведка всегда со мной. Мы с ним занимаемся не менее важным делом - государственной работой. На мой взгляд, у нас неплохо получается".

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Атамбаев, Алмазбек Шаршенович
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