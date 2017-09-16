Более 50 сирийских боевиков перешли на сторону правительственных войск

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Более 50 сирийских боевиков перешли за минувшие сутки на сторону правительственных войск и прекратили сопротивление. Об этом сообщил в субботу Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

"Продолжается сдача оружия и переход боевиков на сторону правительственных войск. За прошедшие сутки сложили оружие и перешли на сторону правительства 54 человека, в том числе шесть полевых командиров незаконных вооруженных формирований",- отметил представитель Центра.

По его словам, Российская Федерация, выполняя взятые на себя обязательства, продолжает работу по поддержанию режима прекращения боевых действий в Сирии. Присутствие в зонах деэскалации подразделений российской военной полиции и выставление наблюдательных постов сделало ситуацию в регионе более стабильной и привело к сокращению числа нарушений режима прекращения боевых действий.

Российский Центр примирения ежедневно оказывает жителям гуманитарную и медицинскую помощь, прежде всего продуктами, предметами первой необходимости и медикаментами, а также обеспечивает население горячим питанием.

Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирии проводится совместная работа с сирийскими Комитетами национального примирения по нормализации обстановки и созданию благоприятных условий в освобожденных от террористов районах по восстановлению инфраструктуры и возвращению беженцев к местам постоянного проживания.

В освобожденных населенных пунктах восстанавливаются дороги, разрушенные в ходе военных действий объекты инфраструктуры и социальной сферы, подаются электроэнергия и вода. Таким образом, создаются все условия для налаживания мирной жизни.