Более 50 сирийских боевиков перешли на сторону правительственных войск

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Более 50 сирийских боевиков перешли за минувшие сутки на сторону правительственных войск и прекратили сопротивление. Об этом сообщил в субботу Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
"Продолжается сдача оружия и переход боевиков на сторону правительственных войск. За прошедшие сутки сложили оружие и перешли на сторону правительства 54 человека, в том числе шесть полевых командиров незаконных вооруженных формирований",- отметил представитель Центра.
По его словам, Российская Федерация, выполняя взятые на себя обязательства, продолжает работу по поддержанию режима прекращения боевых действий в Сирии. Присутствие в зонах деэскалации подразделений российской военной полиции и выставление наблюдательных постов сделало ситуацию в регионе более стабильной и привело к сокращению числа нарушений режима прекращения боевых действий.
Российский Центр примирения ежедневно оказывает жителям гуманитарную и медицинскую помощь, прежде всего продуктами, предметами первой необходимости и медикаментами, а также обеспечивает население горячим питанием.
Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирии проводится совместная работа с сирийскими Комитетами национального примирения по нормализации обстановки и созданию благоприятных условий в освобожденных от террористов районах по восстановлению инфраструктуры и возвращению беженцев к местам постоянного проживания.
В освобожденных населенных пунктах восстанавливаются дороги, разрушенные в ходе военных действий объекты инфраструктуры и социальной сферы, подаются электроэнергия и вода. Таким образом, создаются все условия для налаживания мирной жизни.