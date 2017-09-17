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Россия зафиксировала четыре нарушения режима перемирия в Сирии за сутки

Политика
17 сентября, 10:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, сентября. /ТАСС

Большинство случаев стрельбы установлены в районах, подконтрольных боевикам запрещенных в России террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство"

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Российские наблюдатели за прошедшие сутки зафиксировали в Сирии четыре случая нарушений режима прекращения огня, турецкая сторона - 11 нарушений, обстановка в зонах деэскалации остается стабильной. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Дамаск (один), Хама (два), Эль-Кунейтра (один). Турецкой частью представительства зафиксировано 11 нарушений в провинциях: Идлиб (два), Алеппо (четыре), Дамаск (пять)", - говорится в документе.

Большинство случаев стрельбы установлены в районах, подконтрольных боевикам запрещенных в России террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".

Центр по примирению враждующих сторон в течение суток провел одну гуманитарную операцию в провинции Латакия, местному населению выдано 0,9 т продовольствия. Медицинская помощь оказана 66 жителям.

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

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Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
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