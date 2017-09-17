Матвиенко сообщила о подготовке визита президента РФ в Туркмению

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АШХАБАД, 17 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила об активной подготовке визита президента России в Туркменистан.
"Сейчас, как вы знаете, готовится визит президента РФ в Туркмению, который будет иметь очень важное значение для дальнейшего углубления отношений между нашими народами и государствами", - сказала Матвиенко журналистам после встречи со спикером меджлиса Туркмении Акджой Нурбердыевой.
"Туркменская и российская стороны ведут активную подготовку к этому визиту, готовится ряд межгосударственных, межправительственных, межведомственных соглашений, и, безусловно, встречи и переговоры лидеров наших государств, документы, которые будут подписаны, договоренности дадут новый импульс развитию наших связей", - считает глава верхней палаты парламента РФ.