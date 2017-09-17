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Клинцевич назвал бездоказательными обвинения США в ударе ВКС РФ по сирийской оппозиции

Политика
17 сентября, 12:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, сентября. /ТАСС

По словам сенатора, Пентагон "никак не может пережить", что сирийские войска, поддерживаемые российскими военными, опередили союзные американцам силы и первыми добрались до Дейр-эз-Зора

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал бездоказательными обвинения США в адрес российских ВКС об авиаударе по сирийской оппозиции.

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Пентагон "никак не может пережить, что сирийские правительственные войска, поддерживаемые российскими военными, опередили союзные американцам силы и первыми добрались до стратегически важнейшего пункта Дейр-эз-Зор, взяв город под свой контроль", сказал сенатор в воскресенье журналистам. "Эти бездоказательные обвинения в адрес российских ВКС со стороны возглавляемой США международной коалиции - еще одно свидетельство, что события в Сирии развиваются не по ее сценарию", - добавил Клинцевич.

По его словам, ни для кого не секрет, что для США главное - не победить террористов, "а закрепиться в Сирии, оказывая определяющее влияние на ее послевоенное устройство".

Пентагон ранее заявил, что несколько бойцов поддерживаемых США и их союзниками отрядов "Сирийских демократических сил" (СДС) пострадали при авиаударе российских ВКС. 16 сентября "российские силы поразили цель к востоку от реки Евфрат в Сирии около Дейр-эз-Зора, из-за чего пострадали силы партнеров коалиции", говорится в сообщении, обнародованном в субботу штабом военной операции против террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которую ведет в Ираке и Сирии группа стран во главе с США.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков опроверг данные об атаке ВКС РФ на позиции СДС.

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